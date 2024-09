Richieste di soldi continue e botte agli anziani genitori, arrestato 43enne

Nella mattinata di ieri 13 settembre, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Lanciano hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, nei confronti di un uomo di Lanciano, 43 anni.

A seguito di numerosi interventi, da parte delle Forze dell’Ordine, per reiterate condotte aggressive e richieste estorsive nei confronti degli anziani genitori, sfociate in lesioni in danno della madre, all’interno dell’abitazione, gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di P.S. procedevano con accurate indagini a stabilire quali comportamenti, anche violenti, assumesse l’uomo nei confronti dei genitori conviventi.

Successivamente alle attività condotte dagli agenti, coordinate dalla locale Procura, all’uomo veniva applicata dal G.I.P. del Tribunale di Lanciano la custodia cautelare in carcere, in considerazione della gravità dei reati commessi.

Pertanto, l’uomo veniva tratto in arresto ed associato presso la Casa Circondariale di Lanciano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.