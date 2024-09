Abusi sessuali in famiglia, sotto accusa i genitori

Abusi sessuali, violenze, percosse e altri reati commessi contro bambini anche in tenera età all’interno del nucleo familiare. La terribile vicenda, avvenuta in un paese del vastese, è stata resa nota dal quotidiano Il Centro in un articolo a firma Paola Calvano.

Le gravissime accuse, che descrivono un quadro drammatico, coinvolgono a vario titolo entrambi i genitori di quattro bambini. Secondo quanto riporta Paola Calvano l’accusa di abusi, anche pedofili, è stata contestata al padre. La madre è accusata di non aver denunciato e, anzi, aver agevolato la condotta abusante del marito.

I bambini sono stati affidati dal Tribunale dei minori di L’Aquila ad un istituto, per i due coniugi ad ottobre si aprirà l’udienza preliminare. Il pubblico ministero del tribunale di Vasto Silvia Di Nunzio ha chiesto il rinvio a giudizio.