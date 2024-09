Seconda candelina per la cappellania scolastica

Spegne due candeline la Cappellania scolastica, comunità che riunisce le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie della diocesi, gli universitari, i docenti e tutte le persone che operano nel mondo della scuola che vogliono camminare in questa nuova forma di pastorale comunitaria e la festa, per questo compleanno, è una messa celebrata sulla spiaggia della Ritorna ad Ortona. La celebrazione è affidata a S.E. monsignor Emidio Cipollone; con lui don Alessio Primante, cappellano.

“Nel giorno in cui la città di Lanciano e l'intera Diocesi celebrano la festa della Madonna del Ponte, nella ricorrenza della Natività di Maria Santissima, c'è un'altra realtà, piccola ma in espansione, che festeggia, ufficialmente, con qualche giorno di anticipo, il suo secondo anno di vita: la Cappellania scolastica”, spiega Monsignor Cipollone. “Questa comunità nasce come un frutto bellissimo del primo anno del sinodo, quello della fase narrativa, come specifico "cantiere diocesano", che andava ad aggiungersi a quelli della strada e del villaggio, dell'ospitalità e della casa, delle diaconie e della formazione spirituale.

Di questi cantieri, la nostra cappellania sintetizza tutte le caratteristiche: è comunità in cammino, sulle strade del mondo, per unire villaggio e villaggio, comunità e comunità, credenti e non credenti o "diversamente credenti".

E' comunità ospitale, che apre le sue porte a tutti, senza chiedere carte d'identità o tessere di appartenenza, facendo sentire ciascuno "a casa", ovunque ci si incontri: nella sua "sede istituzionale" o nella "casa comune", che è il creato.

E' comunità che fa formazione, umana e spirituale, per essere più pronta e più feconda nell'accompagnamento e nelle varie diaconie, cioè nei vari servizi, nei quali si impegna.

I miei auguri più belli li farò condividendo, con la cappellania, la celebrazione dell'Eucaristia, nella serata dell'8 settembre, nella "spiaggia della ritorna", vicino al faro di Ortona; voglio, però, approfittare di questa occasione per ringraziare il Signore e invocare, su don Alessio e l'intera comunità, la benedizione della Santissima Trinità, la migliore e il modello di tutte le comunità, la più bella delle famiglie, fonte di vita e di amore per tutti”.