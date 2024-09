Sodecia, altre cinque settimane di cassa integrazione nell'azienda fornitrice di Stellantis

E'stata prorogata per altre cinque settimane la cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento Sodecia Automotive Raiano, l'ex F&B, fornitore di Stellantis.

Dopo un primo ciclo di cassa integrazione ordinaria, nei giorni scorsi è arrivato l'ok per il prolungamento della cigo fino al 5 ottobre.

Sono circa 50 i dipendenti interessati dalla cigo nella fabbrica che produce particolari di carrozzeria interna in ferro o alluminio, ripari del calore in alluminio e particolari di rinforzo in ferro. Secondo i sindacati, trattandosi di un'azienda monocommittente, "rimane alta la possibilità di ricorrere a breve al contratto di solidarietà".

(Ansa Abruzzo)