Cosimo Damiano Di Caro nuovo comandante provinciale dei Carabinieri

Il colonnello Cosimo Damiano Di Caro, 46 anni, originario di Matera, sposato, due figli, è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Chieti.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza interna ed esterna, Di Caro, che ha frequentato l’Accademia di Modena e la Scuola Ufficiali di Roma, è stato comandante di plotone e capo sezione perfezionamento rimonta del centro ippico del quarto Reggimento Carabinieri a cavallo a Roma, comandante del nucleo operativo della Compagnia di Napoli, comandante delle Compagnie di Gaeta e Misilmeri, Addetto alla prima e alla seconda sezione dell’Ufficio cooperazione internazionale del comando generale dell’Arma, comandante del Gruppo squadroni del quarto Reggimento Carabinieri a cavallo e da settembre del 2017 comandante del Gruppo squadroni del Reggimento Corazzieri.

“L’arma dei Carabinieri ha nel suo dna la capillarità, il tessuto sociale ha delle potenzialità positive in materia di sicurezza – ha detto Di Caro evidenziando la presenza sul territorio della provincia di Chieti di 5 Compagnie, un Reparto operativo, un nucleo investigativo, un nucleo informativo, e 46 stazioni, definendo le stazioni dei veri e propri presidi di legalità.

Per fare un salto di qualità in materia di sicurezza e legalità - ha aggiunto - ci aspettiamo che i cittadini si aprano e si convincano di avere nei comandanti di stazione dei punti di riferimento, esattamente quello che ci aspettiamo, una collaborazione attiva dei cittadini. Oggi in tema di sicurezza non c’è più spazio per sentimenti di assuefazione a situazioni di degrado o di illegalità. Da sempre come è nel dna dell’Arma dei Carabinieri, l’attenzione è massima nei confronti dei reati contro il patrimonio ma anche dei reati contro la persona soprattutto se questi reati vengono perpetrati ai danni di quei soggetti che appartengono alle fasce deboli della società. Un’attenzione particolare secondo me va sempre riservata ai giovani”.

Di Caro ha preso il posto del colonnello Alceo Greco, trasferito a Roma dove assumerà l comando dell’ottavo Reggimento Carabinieri “Lazio”.

