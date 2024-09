Costituito il Comitato Civico per i Diritti del Malato

Nasce il Comitato Civico per i Diritti del Malato, un nuovo punto di riferimento per i cittadini della ASL02 Lanciano – Vasto – Chieti.

Si è costituito sulla scia dei ritardi e disagi nel reperire i farmaci speciali presso le farmacie degli ospedali e sulle difficoltà nell'ottenere prenotazioni per visite e prestazioni anche urgenti il "Comitato Civico per i Diritti del Malato".

Questo nuovo organismo, nato spontaneamente dall'iniziativa di cittadini e pazienti, si propone di monitorare e tutelare i diritti dei pazienti nell'ambito dei servizi sanitari offerti dalla ASL02 Lanciano – Vasto - Chieti.

Il Comitato, totalmente apolitico e indipendente, nasce dall'esigenza di dare voce a chi ha riscontrato difficoltà e/o disservizi nel sistema sanitario locale. La finalità principale è quella di promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni sanitarie affinché vengano adottate celermente misure concrete per migliorare la qualità dell'assistenza e garantire a tutti i cittadini il diritto alle cure adeguate e dignitose.

Il Comitato si impegna a:

Ascoltare le segnalazioni dei pazienti, raccogliendo testimonianze su eventuali disservizi e criticità;

Vigilare sul rispetto dei diritti dei pazienti, intervenendo presso le autorità competenti per richiedere soluzioni tempestive e adeguate;

Promuovere iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'importanza di un sistema sanitario efficiente e accessibile a tutti;

Collaborare con altre realtà associative e con i professionisti del settore sanitario per sviluppare proposte di miglioramento.

Il Comitato invita tutti i cittadini che abbiano riscontrato disservizi o problematiche presso la ASL02 Lanciano –Vasto - Chieti a contattarci. Ogni segnalazione sarà gestita con la massima attenzione e riservatezza. Per comunicare con il Comitato, è possibile inviare un'email all'indirizzo: comitatotuteladelmalato@gmail.com

Invitiamo tutti, cittadini e realtà associative a dare la loro gratuita adesione al Comitato Civico per i Diritti del Malato per essere sempre aggiornati su quanto facciamo e faremo nei prossimi mesi e per poterci unire in una forza risolutiva verso la riacquisizione dei diritti sanitari dei cittadini.

Siamo convinti che solo attraverso l’unione, la collaborazione e il dialogo possiamo contribuire a migliorare il nostro sistema sanitario, garantendo a tutti i pazienti il rispetto dei loro diritti.

Per ulteriori informazioni

Comitato Civico per i Diritti del Malato

Email: comitatodelmalato@gmail.

Pagina Facebook per seguire le nostre azioni: https://www.facebook.com/profile.php?id=61565222886272