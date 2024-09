Polizia Provinciale: prelevati 50 cinghiali in un mese

In seguito all'ordinanza emessa dal Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, il 31 luglio scorso, la Polizia Provinciale ha operato con impegno e tenacia al prelievo selettivo di alcuni esemplari di cinghiale. Questo provvedimento si è reso necessario a causa della crescente presenza di cinghiali nelle aree urbane e suburbane, che rappresentava un pericolo per l'agricoltura e la circolazione stradale.

L'ordinanza ha riguardato specifiche zone del territorio comunale, tra cui la Statale 16 Adriatica Nord, contrada La Penna, Piane Favaro, via Lanciano, via Mediana, strada per San Giovanni in Venere, via Finocchieto, via Levante, Villa Scorciosa, le contrade Vetiche, Fondi, Strutto e San Martino.

Durante il mese di agosto, la Polizia Provinciale ha operato attivamente per limitare la presenza di ungulati, concentrandosi soprattutto nelle aree urbane dove il pericolo è maggiore. Grazie a questi interventi, è stato possibile prelevare 50 cinghiali, contribuendo a mitigare i rischi e i disagi segnalati dai cittadini. Ulteriori attività di controllo saranno svolte nel mese di settembre, in seguito all'ordinanza del Sindaco Di Giuseppantonio.

"Questo intervento- ha spiegato il sindaco- è una ulteriore risposta immediata alle richieste dei cittadini e mira a garantire la sicurezza nelle zone più abitate e trafficate di Fossacesia. Ringrazio la Polizia Provinciale, guidata dal comandante Antonio Miri, e tutti i selecacciatori per l'impegno profuso nel contribuire a ridurre questo problema di sicurezza".

La Polizia Provinciale ha operato con professionalità, assicurando che il prelievo selettivo fosse condotto nel rispetto delle normative vigenti e con la massima attenzione alla sicurezza pubblica. Questo intervento rappresenta un passo importante per il contenimento della popolazione di cinghiali.