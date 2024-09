Buoni pasto per il personale Asl, consegna e fiducia per il futuro

Sono stati consegnati dalla Asl Lanciano Vasto Chieti i tesserini contenenti i buoni pasto in favore dei dipendenti ospedalieri che avevano intrapreso alcuni anni fa la relativa vertenza, conclusa con una conciliazione tra le parti.

Esprime soddisfazione per i propri iscritti Raffaello Villani, segretario territoriale della sigla sindacale FSI-USAE, che ringrazia l’avv. Luca Damiano per il proprio operato, confidando in una soluzione della problematica a livello di contrattazione integrativa con l’Azienda sanitaria.

“Il diritto ai buoni pasto in favore del personale sanitario per turni di lavoro superiori alle 6 ore - ricorda Villani - è stato oramai consacrato da diverse pronunce della Cassazione, per cui le Aziende Sanitarie ne dovranno prendere atto e regolamentare la materia in maniera puntuale e dettagliata al fine evitare il ripetersi della vicenda ed il proliferare di ricorsi”.