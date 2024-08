Vasto incendio a Rocca San Giovanni, fiamme a ridosso del paese

Un incendio di notevoli dimensioni è divampato oggi nel primo pomeriggio a Rocca San Giovanni in contrada Pocafeccia, estendendosi poi lungo la vallata sottostante.

«Immediato l'intervento di tutte le Forze in campo, dai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, alla Protezione civile, ai Carabinieri e l'Amministrazione comunale, che è in costante e continuo contatto con il centro operativo. Informata subito la Presidenza della Regione, nonché il Presidente della Provincia – riporta l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Caravaggio - Da subito le fiamme sono state circoscritte, ma la presenza del vento ha spostato l'incendio a ridosso dell'ingresso del paese ed è stato necessario un massiccio spiegamento di canadair per far fronte allo stesso».

«Per precauzione sono state chiuse le vie principali di accesso al paese e fatte spostare dalla Polizia Locale le auto a ridosso del parcheggio nel centro storico – ha reso noto l’amministrazione alle ore 19.32 - Le operazioni sono ancora in corso. La situazione è sotto controllo, se necessari seguiranno aggiornamenti».