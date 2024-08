Sequestrati quattro cani in condizioni igieniche e sanitarie precarie

Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Atessa sono intervenuti in agro del Comune di Perano, per verificare la segnalazione di una cittadina circa la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

Sul posto, in un recinto angusto, veniva riscontrata la presenza di 4 cani (n.2 cuccioli di pastore tedesco e n.2 cani da lupocecoslovacco adulti) in condizioni igienico/sanitarie e di benessere animale precarie.

Gliaccertamenti, espletati unitamente ai medici veterinari della Asl n. 02 Lanciano/Vasto/Cheti - servizio sanità animale – Castel Frentano, hanno determinato lo stato di denutrizione e la sofferenza degli animali.

I militari, pertanto, hanno proceduto al sequestro giudiziario dei cani, conferendoli dapprima presso il canile sanitario di Lanciano, per poi trasferirli preso l’asilo “il Villaggio” di Fallo.

Indagato un cinquantenne, che dovrà rispondere anche della gestione illecita dei rifiuti depositati in modo incontrollato in prossimità dell’area oggetto dell’accertamento.