Giovani vittime nell'incidente in moto, cordoglio e partecipazione

La tragedia che ha colpito Adamo Rizzi e Katia Sabatini, entrambi dipendenti della Asl Lanciano Vasto Chieti, lascia tutti noi addolorati e sconcertati.

Non ci sono parole adeguate davanti alla perdita improvvisa e in circostanze tragiche di un figlio appena affacciato all'età adulta come Carlo.

Possiamo solo esprimere ai genitori il nostro profondo cordoglio e stringerci a loro con sentimenti di partecipazione affettuosa e solidale.

Il nostro pensiero commosso va anche alla famiglia di Giorgia Apollonio, che vive ugualmente ore drammatiche.

La Direzione e i dipendenti

dell'Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti