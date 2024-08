Ecolan, presentata la nuova Divisione Ricerca

Ecolan, la società responsabile della gestione dei rifiuti urbani in decine di comuni della provincia di Chieti, ha presentato in questi giorni la nuova Divisione Ricerca.

« Avviamo un nuovo progetto innovativo che potrebbe rivoluzionare il nostro approccio alla sostenibilità: il grafene prodotto da rifiuti organici» ha annunciato la società.

«La nostra missione? Trasformare i rifiuti in risorsa, utilizzando tecnologie avanzate per produrre grafene da diverse tipologie di rifiuti organici – sottolinea Ecolan - Questo materiale dalle straordinarie proprietà promette applicazioni in molti settori». Tra i settori di utilizzo di questo materiale innovativo l’energia, i materiali polimerici e compositi e l’ottimizzazione dei processi di bio-digestione.