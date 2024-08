Proseguono le ricerche delle persone scomparse in Abruzzo

Continuano le ricerche di Marco Benso, 88enne scomparso nel territorio comunale di Rocca di Cambio, dove si trovava in vacanza e di Lewin Weituschat, 25enne tedesco che, secondo amici e conoscenti, avrebbe avuto l'intenzione di effettuare escursioni nell'area del Gran Sasso e che dal 9 agosto scorso non ha più dato notizie.

Imponenti le risorse messe in campo, coordinate dai posti di Comando Avanzato - Ucl dei Vigili del Fuoco, attivati dalla Prefettura, cui fanno riferimento unità della Polizia di Stato, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino, 118, Protezione Civile Regione Abruzzo e Polizie Locali.

Sono all'opera, accanto alle risorse umane, le unità cinofile, i droni, gli elicotteri e il Servizio di Topografia applicata al soccorso (Tas) dei Vigili del Fuoco.

Le ricerche di Marco Benso proseguono su una doppia direzione, sia in ambito montano che in aree urbane, senza trascurare nessuna segnalazione.

Le ricerche di Lewin Weituschat si concentrano prevalentemente nell'area del Gran Sasso, nell'area del monte Camicia dove sabato era stato rinvenuto uno zaino dai vigili del fuoco che, solo inizialmente, si pensava fosse del 25enne.

Prefettura e forze dell'ordine rinnovano la raccomandazione a chi fosse in possesso di ogni notizia utile a poter rintracciare le persone scomparse di informare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.

(Ansa Abruzzo)