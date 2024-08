Borse di studio incrementate per l’anno scolastico 2023/2024

Con l’obiettivo di promuovere il diritto allo studio e incentivare la continuità del percorso formativo, il Comune di Paglieta ha deciso di aumentare il numero di borse di studio disponibili per l’anno scolastico 2023/2024. Questa importante iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosa donazione della signora Concetta De Luca, che ha destinato una cospicua somma per finanziare ulteriormente il progetto.

Il bando per l’assegnazione delle borse di studio, approvato con determinazione del Settore “Affari generali alla persona” e in esecuzione della delibera del 2 agosto 2024, è rivolto agli studenti residenti nel Comune di Paglieta che hanno completato la classe terza della scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo di Paglieta o la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado presso qualsiasi istituto scolastico provinciale, nell’anno scolastico appena concluso.

Il sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani, ha dichiarato: «Siamo estremamente orgogliosi di poter continuare ad attribuire queste borse di studio, un'iniziativa che rappresenta un vero e proprio investimento sul futuro della nostra comunità. Sostenere gli studenti meritevoli significa promuovere valori fondamentali come il diritto allo studio e l’impegno educativo. Queste borse di studio non sono solo un riconoscimento del merito, ma anche un messaggio di incoraggiamento per tutti gli studenti a perseverare nel loro percorso scolastico, sapendo che la comunità è al loro fianco. Grazie alla generosità della nostra concittadina Concetta De Luca», ha concluso il Sindaco, «questa iniziativa assume un valore ancora più significativo. Non si tratta solo di un premio, ma di un simbolo di fiducia nel potenziale dei giovani. Siamo convinti che l’istruzione sia la chiave per lo sviluppo e la crescita di Paglieta, e attraverso questo tipo di sostegno vogliamo contribuire attivamente a formare cittadini consapevoli e capaci di partecipare alla vita sociale con competenza e responsabilità».

L'assessore all'Istruzione, Marisa Aquilante, ha aggiunto: «È fondamentale che il nostro Comune continui a investire nell’istruzione e nella formazione dei giovani, perché sono loro il futuro di Paglieta. Le borse di studio che mettiamo a disposizione non solo premiano il merito, ma rappresentano un sostegno concreto per le famiglie, soprattutto in un periodo di difficoltà economica come quello attuale. Vogliamo che ogni ragazzo e ragazza del nostro territorio abbia la possibilità di raggiungere i propri obiettivi educativi, senza che le risorse economiche diventino un ostacolo. Il nostro impegno come Amministrazione è quello di continuare a trovare soluzioni e risorse per garantire un’istruzione di qualità per tutti».

CRITERI DI ASSEGNAZIONE:

Scuola Secondaria di Primo Grado: 6 borse di studio del valore di €150,00 ciascuna.

Scuola Secondaria di Secondo Grado: 10 borse di studio del valore di €250,00 ciascuna.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande dovranno essere redatte sugli appositi moduli, disponibili presso l’Ufficio Protocollo del Comune e sul sito web www.comune.paglieta.ch.it. Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato per il 31 agosto 2024. Per ulteriori dettagli sulle modalità di presentazione, si invita a consultare il sito web del Comune.