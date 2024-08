Gran Galà “Le Luci del Mare” a Rocca San Giovanni: tra gli ospiti il campione olimpico Vincenzo Mangiacapre

Ringraziamo il Comune di Rocca San Giovanni; dal Sindaco all’Assessore senza tralasciare tutti quelli che ci hanno accolto con entusiasmo nel loro bellissimo cartellone estivo. Spero vivamente che questa sia la prima di tante altre edizioni.

Ci sarà il campione olimpico Vincenzo Mangiacapre con la sua meravigliosa storia. Un pugile che racconterà a cuore aperto - e vi consiglio di leggere anche il suo libro “Senza guardia” - il riscatto che ha avuto nella vita privata.

Presente anche la pluricampionessa Debora Sbei, ormai un’amica di Sport & Valori e madrina in tutti i nostri eventi. Ci sarà il pugile Emanuele Cavallucci la cui storia è stata raccontata in un libro proprio da me. Poi spazio alla musica con Vincenzo De Ritis e Cristian La Torre. Ecco, una serata in perfetto stile “Sport & Valori” con racconti, talk, musica, interviste e altre sorprese”.

[Giampiero Davide - Sport&Valori]

L’obiettivo di Sport&Valori, dopo il grande successo di Guardiagrele, è quello di continuare ad essere un veicolo del territorio abruzzese con tutte le sue eccellenze e bellezze.

Le amministrazioni comunali o gli enti locali che si affacciano a colloquiare con noi hanno capito l’importanza di avere nel proprio territorio, nei loro cartelloni estivi e piazze personaggi che danno lustro al loro territorio.

Personaggi che, come nel caso di Rocca San Giovanni, saranno anche medaglie olimpiche. Infatti ci sarà Vincenzo Mangiacapre, pugile medagliato delle Olimpiadi del 2012. E’ una testimonianza di successo per noi e molte volte - non solo quello sportivo - la vita privata di un atleta di questo calibro ha tanto da raccontare e diventa un mezzo per educare le nuove generazioni allo sport, vita e ai suoi sacrifici.

Vogliamo essere il buster o l’amplificatore delle bellezze del nostro territorio e lo vogliamo fare anche grazie a partner commerciali che ci vogliono seguire e hanno questa stessa sensibilità che abbiamo noi. Ci proponiamo sempre in maniera proattiva e molte volte riscontriamo che questi obiettivi sono identici in molti territori soprattutto quando le amministrazioni comunali sono gestite da sindaci giovani e da giunte o consigli comunali con persone intraprendenti e pieni di entusiasmo.

Noi siamo la porta - con tutto il rispetto e l'umiltà possibile - al mondo di far vedere l’Abruzzo sotto un'altra versione. Parliamo di una Regione attiva, che vuole accogliere ed essere propositiva per i propri territori e la gente”.