Malore fatale su e-bike per un 87enne

Malore fatale ieri mattina per un 87enne toscano su un sentiero a ridosso di Palena che l'uomo stava percorrendo in e-bike.

L'uomo è stato raggiunto sul posto dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e dall'elisoccorso partito dall'ospedale di Pescara.

Inutili, purtroppo, le manovre di rianimazione.

Altri interventi delle squadre di soccorso si segnalano sulle montagne abruzzesi: al Rifugio Franchetti un tempestivo intervento dell'elicottero del 118 dell'Aquila ha evitato il peggio a una persona vittima di infarto. Ora è ricoverata all'ospedale di Teramo, al reparto di Emodinamica.

Da qualche giorno, lo stesso Rifugio Franchetti, ha condiviso un appello tramite la propria pagina Facebook con le informazioni di base di Lewin Weituschat, un giovane studente tedesco di 25 anni attualmente in Italia per il programma Erasmus.

Del ragazzo, ospite della facoltà di Scienze forestali dell'Università di Padova, non si hanno più notizie da sabato scorso, quando si trovava sul Gran Sasso per un'escursione in solitaria.

Le sue tracce si sono perse tra il monte Camicia (lì sarebbe stato avvistato da alcuni escursionisti) e il monte Corvo sul versante teramano del Gran Sasso. Si ipotizza che possa aver tentato di raggiungere il Corno Grande e si sia smarrito.

L'ultimo contatto con la famiglia risale a venerdì 8, quando Lewin aveva inviato una foto. Al momento della scomparsa, Lewin indossava un pile blu. Ha capelli lunghi e occhi castani, e parla fluentemente l'inglese.

"Chiunque abbia informazioni utili - si legge nell'appello, divulgato volontariamente attraverso i social anche da docenti e studenti dell'Università dell'Aquila - invitato a contattare il numero +39 333.1444264 (Giuseppe Randon)".

(Ansa Abruzzo)