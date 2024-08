La gioia di Padovano: "Un ferragosto da en plein con un notevole incremento di presenze"

"Un ferragosto da en plein con un notevole incremento di presenze soprattutto stranieri. La giornata clou dell'estate è stata da record sulle nostre spiagge dal teramano, passando per Pescara, Montesilvano e Francavilla fino alla Costa dei Trabocchi e poi il vastese. Numerosi turisti francesi, tedeschi, inglesi e anche asiatici". Così il presidente della Sib Abruzzo che traccia un bilancio delle presenze nella nostra regione a cavallo del Ferragosto.

“Tanti stranieri stanno scoprendo l'Abruzzo e le sue bellezze e credo che - prosegue Padovano - lavorare sempre più sulla promozione del territorio è fondamentale. Pensare che dalla montagna poi si possa vedere il nostro mare è una cosa che solo la nostra regione può dare. In questi giorni nelle zone rivierasche dell'area metropolitana ci siamo organizzati anche per far fronte alla perdurante emergenza idrica. L'appello da me fatto al Prefetto di Pescara e agli enti locali ha portato agli effetti sperati perché abbiamo potuto dotarci di un serbatoio in più facendo fronte alla mancanza di acqua. Questo vuol dire che la sinergia privato-pubblico funziona anche perché ieri in tutta la costa non c'è stato un lido che non abbia organizzato un evento dalla mattina fino alla sera per allietare e intrattenere i clienti. La balneazione attrezzata è fondamentale per la filiera turistica. Immaginiamo che non ci fosse. Non ci sarebbero servizi ma disservizi”.

E ancora: "Non ci sarebbe la sicurezza in mare e a terra con il personale di salvamento e allora - prosegue il presidente della Sib Abruzzo - chi pensa che si possa sostituire un balneare con un'altra categoria non si rende conto del danno che va a creare ai consumatori e clienti. Noi siamo i primi a lavorare per calmierare i prezzi. Noi lavoriamo per la clientela e le famiglie e grazie al lavoro che portiamo avanti da tanti anni, ieri nella giornata di ferragosto siamo riusciti a portare sulle nostre spiagge non solo tanti turisti ma anche clienti locali che hanno preferito restare nelle loro città per godere del nostro mare e dei nostri servizi invece di recarsi fuori Abruzzo. Ci auguriamo per fine settembre che il Governo emani finalmente un provvedimento che dia certezze al mondo della balneazione attrezzata che rappresenta un pilastro della filiera turistica e produttiva".