Spiagge prese d'assalto in Abruzzo. Il caldo ha portato migliaia di persone nei lidi e in acqua alla ricerca di un po' di refrigerio per combattere l'afa e gli oltre 35 gradi di temperatura.

Spiagge prese d'assalto in Abruzzo.

Il caldo ha portato migliaia di persone nei lidi e in acqua alla ricerca di un po' di refrigerio per combattere l'afa e gli oltre 35 gradi di temperatura.

(Ansa Abruzzo)

foto di repertorio