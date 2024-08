Atessa digitalizza la prenotazione di anagrafe e stato civile

Nell'ottica di ottimizzare la gestione del tempo e delle attese, il Comune di Atessa aggiunge un nuovo servizio di prenotazione online per anagrafe e stato civile.

“Ci stiamo adoperando sempre più per innovare e semplificare l’accesso ai servizi demografici – afferma l’Assessore alla Digitalizzazione Marianna Apilongo– e, al tempo stesso, offrire la possibilità a tutti i cittadini, da remoto attraverso pc o in mobilità, di prenotare il servizio desiderato evitando code e attese”.

Con il nuovo servizio, sarà possibile prenotare on line:

- Rilascio/Rinnovo C.I.E (carta identità elettronica)

- Rilascio carta identità cartacea AIRE/ richiedenti asilo

- Rilascio nuovi codici C.I.E. Pratiche iscrizione anagrafica e cambio indirizzo

- Segnalazione variazioni e cancellazioni anagrafiche

- Passaggio proprietà beni mobili

- Autentiche di copia e firma su dichiarazioni sostitutive

- Richiesta e rilascio certificazione anagrafica e di stato civile

- Registrazione nascite

- Trascrizione atti morte

Per prenotare è sufficiente inserire sul portale alcuni dati (nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo mail) e selezionare, sull’agenda, giorno e orario preferito in cui presentarsi presso lo Sportello Anagrafe del Centro Servizi. Il sistema invierà una conferma via mail.

Il 5 agosto sarà pubblicato - sul portale e sui canali di comunicazione del Comune- il link per accesso al nuovo servizio.