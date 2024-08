Ãˆ morta la suora piÃ¹ anziana dâ€™Europa, Suor Serafina era originaria di Lanciano

Si è spenta a Roma Suor Serafina La Morgia. Originaria di Lanciano vive a Roma, nella casa Generalizia dell'Ordine delle Suore Missionarie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. La religiosa aveva varcato le soglie di un convento la prima volta ben 88 anni fa.

Suor Serafina nell’aprile scorso aveva festeggiato 111 anni ed era la suora più anziana d’Europa. L’anno scorso era salita alla ribalta nazionale perché aveva denunciato i ritardi della Asl romana, le era stata prenotata una visita geriatrica a sei mesi. Intervenne anche il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che la definì, ha riportato Fanpage.it ad aprile, "il simbolo del sistema che sto combattendo con tutte le mie energie e che mi indigna e imbarazza. Grazie cara Sorella per averci, con la sua vicissitudine, scosso ancora di più. Perché per una Suor Serafina che riesce a far sentire la sua voce, in tanti non riescono e vivono percorsi disumanizzanti e indegni di una società che vuol definirsi civile".

foto: fonte Fanpage.it