Emergenza idrica: incontro tra Sasi e 40 sindaci

Si terrà tra poche ore nel teatro Comunale "Nino Saraceni" di Fossacesia, un incontro indetto dal presidente della SASI, Gianfranco Basterebbe, con i sindaci dei 40 comuni collegati all'acquedotto del Verde di Fara San Martino sulla crisi idrica che sta interessando l'intero territorio di competenza dell'azienda pubblica.

Basterebbe ha dato seguito alla richiesta di una riunione avanzata nei giorni scorsi dal sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppatonio, amche a nome di altri primi cittadini, per affrontare e trovare eventuali soluzioni determinata dalla carenza di acqua, che quest' anno, più che in passato, sta producendo problemi ai cittadini e ai settori produttivi e al turismo. Nel corso della riunione sarà trattato, in particolare, il tema della grave carenza di approvvigionamento che ha colpito il sistema acquedostico del Verde e delle sue inevitabili ripercussioni sulla capacità di distribuzione della risorsa idrica da parte della Sasi. Si tratta di un'occasione di confronto utile, anche per valutare eventuali proposte volte a mitigare i disagi all'utenza e fornire risposte ai cittadini.