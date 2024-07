Nuova tappa per la Casa mobile della salute

Farà tappa a Fossacesia il prossimo 29 luglio per restarci fino al 6 agosto la campagna di prevenzione, promossa dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, "Abruzzo in Salute". Dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17, in piazzale L'Aquila, adiacente via Bachelet, sosterà il poliambulatorio mobile nel quale, quanti vorranno, potranno sottoporsi a mammografia, pap/hpv test, per ricevere kit per il colon retto. Sono previsti inoltre, altri controlli: ci si potrà sottoporre a elettrocardiogramma e anche esame di spirometria. L'accesso al servizio è spontaneo riservato agli assistiti della Asl2 Abruzzo. I cittadini potranno presentarsi senza appuntamento, portando con sé solo la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento; a prestazione ultimata riceveranno il referto attraverso un Sms sul telefono cellulare personale oppure via mail. L'iniziativa, promossa dalla Direzione Sanitaria della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, è stata avviata già da tempo ed ha toccato altri comuni della provincia di Chieti per consentire ai residenti nei piccoli paesi di fare prevenzione, partecipando agli screening, e di sottoporsi ad accertamenti diagnostici di tipo cardiologico, pneumologico e dermatologico.

"Ringrazio il Direttore generale della Asl Thomas Schael e l'assessore alla Sanità, Nicoletta Verì per questa opportunità che mira alla prevenzione – afferma il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. In questo modo molti utenti potranno ricevere prestazioni senza andare a infoltire le liste d'attesa".

REQUISITI PER ACCEDERE AGLI ESAMI SULL'UNITA' MOBILE

SCREENING ONCOLOGICI:

-Mammografia: età compresa tra i 50 e i 69 anni che non abbiano eseguito lo stesso esame negli ultimi due anni.

- Colon-Retto (ricerca sangue occulto): età compresa tra i 50 e i 69 anni che non abbiano eseguito lo stesso esame negli ultimi due anni o una colonscopia negli ultimi 5 anni.

-PAP-TEST (Pap-test o HPV-test): 1) età compresa tra i 25 e i 29 anni che non abbiano fatto lo stesso esame negli ultimi 3 anni;

2) età compresa tra i 30 e i 64 anni che non abbiano fatto lo stesso esame negli ultimi 5 anni.

- Qualora si voglia verificare il possesso dei requisiti per aderire agli esami sopra indicati si può contattare il seguente numero telefonico 3669341042 dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

- Per maggiori informazioni sugli screening oncologici si possono contattare i singoli Centri Screening, i cui recapiti sono disponibili sul sito web della ASL.

ESAMI LIBERI

- SPIROMETRIA: età superiore ai 16 anni, accesso libero.

- ECG: età superiore ai 16 anni, accesso libero.

- CONTROLLO NEI: età superiore ai 16 anni, accesso libero fino a disponibilità sedute (circa 15 prestazioni giornaliere), si consiglia di informarsi al mattino, all'inizio delle attività dell'Unità Mobile.

Gli esami sono gratuiti, non necessitano di prenotazione e vengono effettuati negli orari indicati sui manifesti informativi (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17).