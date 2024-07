Incendi estivi, volontari di Protezione Civile sempre in prima linea

Le previsioni meteo indicano la possibilità di un abbassamento delle temperature nelle prossime ore, con una tregua dall’afa di queste ultime settimane. Giornate torride che hanno messo a dura prova anche la salute delle persone. E, triste consuetudine di ogni estate, con l’arrivo delle settimane più torride sono tornati gli incendi. Venerdì un vasto rogo ha colpito Cupello arrivando a lambire il cimitero.

Tante le squadre impegnate nello spegnimento dell’incendio per diverse ore di Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Tra loro i volontari di Vasto, Monteodorisio e dell’associazione “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino e Paglieta, allertati dalla Sala Operativa Regionale.

Tommaso Bucciarelli , Mario Scaccia , Davide Pica da Casalbordino e Maria Laura Rivellino, Alessia Coccia, Vincenzo Cericola e Denise Fortunato da Paglieta i volontari della Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” impegnati sul posto. «L’incendio per fortuna è stato domato, alcune squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile hanno monitorato la situazione fino a tarda notte. La stragrande maggioranza degli incendi è di origine dolosa. Dunque, la responsabilità dell’uomo è evidente – sottolinea la nota inviata dal responsabile ufficio stampa della Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” Enzo Dossi - La piaga dei roghi è molto antica ed è radicata in particolare in alcune regioni dove non di rado si riscontrano intenti criminali. Nonostante ciò, quando sono di grandi dimensioni e troppo frequenti, sono estremamente dannosi e hanno un impatto sulla biodiversità, sulla qualità dell’acqua e dell’aria e sul terreno».