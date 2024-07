Fontana del lavatoio nuovamente vandalizzata a Fossacesia

"Procederemo alla pulizia delle pareti della fontana del lavatoio, imbrattate da scritte e disegni di vario genere e sarà una spesa che affronteremo attingendo i fondi dalle casse comunali. E' davvero riprovevole l'atteggiamento che alcuni assumono nei confronti del patrimonio storico della città, e per evitare che in futuro si ripetano atti come quelli per i quali ora saremo costretti intervenire per ripristinare il luogo alla sua originalità, sistemeremo una telecamera di video sorveglianza"

E' quanto dichiarato dal sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio a conclusione di un sopralluogo al Lavatoio, realizzato nel 1888 e ristrutturato nel 2007, situato lungo la provinciale per Rocca San Giovanni, accompagnato da assessori e tecnici comunali.

"Non è la prima volta che questo luogo viene vandalizzato – ricorda Di Giuseppantonio –, e per evitare che certi episodi, che finiscono per ricadere sulle tasche dell'intera collettività di Fossacesia, si ripetano stiamo valutando l'opportunità di indire un bando per l'affidamento in gestione del Lavatoio, in modo che diventi un luogo di aggregazione dove tenere attività ricreative".