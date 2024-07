Incendio alla piattaforma Ecolan, danni ingenti

Incendio alla piattaforma ecologica di Ecolan Spa in località Cerratina di Lanciano. Il rogo si è sviluppato ieri notte, intorno all'1.15, e si è protratto fino alla 4.45, ora le squadre dei vigili del fuoco di Lanciano e Casoli hanno domato il fuoco.

"I danni sono ingenti, ben oltre 100 mila euro - dice il presidente di Ecolan Massimo Ranieri - Siamo comunque assicurati.Speriamo che non sia un gesto doloso perché sarebbe un fatto grave. Stiamo visionando le telecamere per capire cosa sia successo".

Ad essere interessato dall'incendio è stato il capannone, tutto annerito, ma senza danni alla struttura portante, e l'impianto rotante della piattaforma dove vengono smistati i rifiuti, in particolare si sono incendiate le balle contenenti plastica e metalli. Anche stanotte le temperature erano molto alte. Fiamme e fumo denso sono state avvistati in tutto il territorio a chilometri di distanza.

Con lo sviluppo del rogo è immediatamente scattato il sistema di allarme che ha messo in azione l'autoclave. Successivamente il presidente Ranieri e una quindicina di addetti alla sicurezza sono giunti sul posto e hanno azionato gli idranti presenti in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Informata anche l'Arta dell'accaduto per le opportune verifiche. Al momento non vengono ravvisati problemi di inquinamento e danni alla salute. Si sta procedendo a mettere in sicurezza e bonificare l'area per ripristinare il servizio di altre tipologie di rifiuti quali ingombranti e vetro. Stop per ora alla separazione di plastica, carta e cartone. La situazione viene monitorata anche dall'assessore alla Transizione ecologica Tonia Paolucci.

(Ansa Abruzzo)