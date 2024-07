Quando un Servizio di Assistenza Pubblica funziona bisogna dirlo, anche per chi ci lavora.

Oggi 16 luglio in famiglia ci siamo recati alle Gole di Fara San Martino per un'escursione. Arrivati fin su dove c è una grotta con una panchina, un componente si è sentito male.

Abbiamo allertato il servizio 112 che ci ha chiesto le coordinate rimanendo sempre in contatto con noi.

Essendosi ripreso il componente familiare, abbiamo deciso di non fare inviare 118 perché potevano esserci casi più gravi. Ma il 112 ha comunque allertato i Vigili del Fuoco a cui abbiamo detto la stessa cosa di stare tranquilli e il Nucleo Operativo del Parco (Carabinieri Forestale) di Palombaro. Quest' ultimi hanno insistito e ci sono venuti incontro accompagnando il familiare nel luogo di ristoro più vicino dove è arrivata l'ambulanza 118 della Croce Gialla.

Insomma, un servizio e sinergia perfetta tra le varie istituzioni.

Un complimento va a tutti, dal 112 al 118, dai Vigili del Fuoco ai Carabinieri del Nucleo Forestale di Palombaro.