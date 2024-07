Aperto il campo scuola regionale per ragazzi diabetici con un convegno su salute e sport

Si è tenuto venerdì pomeriggio, a Roccaraso, l’importante convegno di apertura del Campo Scuola riservato ai bambini e ragazzi affetti da diabete di tipo 1.

L’evento, realizzato dall’associazione ABCDEF APS in collaborazione con il CONI ABRUZZO, e con il fondamentale sostegno della Regione Abruzzo che, riconoscendone l’importanza ha deciso di finanziarlo e sostenerlo con la Legge regionale n.35/2023, ha visto la partecipazione del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Daniele D’Amario, dei Sindaci di Roccaraso e Castel di Sangro, Francesco Di Donato e Angelo Caruso, del Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, Maria Concetta Falivene, del Presidente regionale del CONI Abruzzo, Enzo Imbastaro, oltre a Stefano Tumini, Responsabile del Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, e alla presidente dell’Associazione Bambini Con Diabete E Famiglie APS, Francesca Cipollone.

Tanti i temi trattati durante l’incontro pubblico al quale hanno partecipato centinaia di persone provenienti da tutta la regione, uno su tutti l’importanza della pratica sportiva per una migliore gestione della patologia diabetica. Durante l’evento è stata anche sottolineata l’avanguardia della legge regionale n.35/2023, sul riconoscimento dei Campi Scuola per bambini e ragazzi affetti da diabete di tipo 1, norma di civiltà e di rilevante importanza formativa.

“Un plauso al dottor Tumini ed a tutta l’ABCDEF – afferma Daniele D’Amario - questi sono gli eventi che mi rendono fiero di essere un rappresentante regionale e del lavoro fatto da questa amministrazione. Vedere tutti quei bambini con le loro famiglie partecipare a questo evento formativo, mi ha riempito il cuore”.

Secondo il presidente della ABCDF, Francesca Cipollone, il campo scuola che viene organizzato in Abruzzo dalla stessa associazione, è uno dei più grandi d’Italia, con settanta bambini e dieci famiglie accompagnatrici di altrettanti piccoli partecipanti.

A giudizio della stessa Cipollone, questa iniziativa, per la quale merita un grande ringraziamento l’Asl Chieti ed in particolare il direttore generale Schael, rappresenta un grande motivo d’orgoglio.

Infine, a giudizio del dottor Tumini, lo sport è salute e nei ragazzi con diabete ancor di più. A dimostrarlo scientificamente uno studio internazionale recentemente pubblicato dalla struttura diretta dallo stesso Tumini. Del resto, il rapporto con il CONI dura da anni e l’esperienza comune del Campo scuola, secondo la stesso Tumini, è fondamentale per la formazione dei ragazzi con diabete.