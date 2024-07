Costituito il comitato abruzzese per il referendum contro lâ€™autonomia differenziata

Si è tenuta presso la sede della Cgil Abruzzo e Molise a Pescara la prima riunione del Comitato 'La Via Maestra e No Autonomia Differenziata' che raccoglie le 34 associazioni firmatarie a livello nazionale della richiesta di referendum abrogativo contro la legge sull'autonomia differenziata.

Alla riunione, oltre alla fitta rete di associazioni aderenti, hanno partecipato tutte le forze politiche d'opposizione al Governo del centrodestra, esclusa Azione, le sigle sindacali Cgil e Uil e l'Ali Abruzzo che vede anche rappresentanti sindaci di centrodestra.

Da martedì 16 saranno a disposizione, presso la sede della Cgil a Pescara, i moduli da 40 firme ciascuno, che dovranno essere vidimati dalla Corte d'Appello tra il 17 ed il 19 luglio, mentre nel prossimo weekend, 20 e 21 luglio, partirà la campagna di raccolta firme nelle principali piazze ed in particolare in tutte le località balneari della costa abruzzese.

Nel ribadire la totale contrarietà all'autonomia differenziata, nei vari interventi, sono stati toccati temi importanti che devono far breccia nell'opinione pubblica per far capire come questa legge andrebbe ad influire in modo negativo su settori chiave come la sanità, ad esempio, già di per sé afflitta da mille problemi.

Luciano D'Amico di Patto per l'Abruzzo ha annunciato che la prossima settimana i partiti di opposizione in Regione presenteranno un'apposita delibera in Consiglio regionale, ed ha auspicato il coinvolgimento di tutti i costituzionalisti abruzzesi, già per altro mobilitati dal comitato Democrazia Costituzionale.

Ruolo fondamentale in questa campagna, si è detto, dovrà averlo il Pd nella sua capacità organizzativa e il segretario regionale Daniele Marinelli non si è tirato indietro. "Sarà una prova molto sfidante, non abbiamo molto tempo a disposizione, circa tre mesi, ma il Pd sarà in prima linea sia con i propri amministratori, necessari anche per l'autentificazione delle firme, sia con i propri circoli per la raccolta delle firme a tappeto". Angelo Radica presidente di Ali Abruzzo e Nicola Palombaro di Anpi hanno auspicato l'allargamento del fronte, non solo a partiti ed associazioni di centrosinistra, ma anche di quelle realtà, vedi Forza Italia, che non hanno mai mostrato simpatia per questa legge.

Carmine Ranieri, segretario generale Cgil Abruzzo e Molise, ha concluso la riunione, richiamando tutti alla massima collaborazione, "obiettivo assolutamente prioritario è raccogliere le firme".

(Ansa Abruzzo)