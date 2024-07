Presa la banda che assaltava gli sportelli delle banche e degli uffici postali

Una banda specializzata negli assalti agli sportelli postamat e bancomat, nelle rapine e nei furti in esercizi commerciali è stata sgominata dalla polizia che a Cerignola, nel Foggiano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro individui, tre dei quali sottoposti a obbligo di dimora e uno agli arresti domiciliari. Sono tutti accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furto aggravato agli sportelli postamat e bancomat, rapina, furto in esercizi commerciali, detenzione di armi e fabbricazione di manufatti artigianalmente prodotti denominati “marmotte”.

Le indagini hanno permesso di individuare, nei destinatari dell'ordinanza odierna, i componenti di un gruppo specializzato soprattutto nei furti agli sportelli automatici di aziende di credito, anche fuori dalla provincia di Foggia e, nello specifico, in Basilicata, Campania e Abruzzo. La banda, prima di agire, studiava attentamente le aree di interesse, i percorsi da seguire, le vie di fuga e il posizionamento delle telecamere di videosorveglianza. Per scappare, poi, usava auto potenti, spesso rubate o noleggiate. I beni sottratti negli esercizi commerciali, ad esempio biglietti gratta e vinci e tabacchi, venivano poi rivenduti. Sequestrati anche 13 chili di esplosivo utilizzato per la fabbricazione degli ordigni.