Nuovo “Recruiting day” del Centro per l’Impiego

Dagli addetti alla vendita ai magazzinieri, dagli elettricisti ai profili più specificatamente destinati al metalmeccanico. Sono solo alcune delle figure professionali che saranno vagliate nel recruiting day organizzato dal Centro per l'impiego di Lanciano per martedì 16 luglio dalle ore 9 alle ore 12,30 presso la sede di via Ovidio 58. Organizzata in collaborazione con l'agenzia per il lavoro During, l'iniziativa intende favorire l'incrocio domanda/offerta con il coinvolgimento diretto delle aziende interessate alla ricerca di personale.

Al recruiting day saranno infatti presenti i rappresentanti delle aziende locali che procederanno alla selezione: un supermercato con sede a Castelfrentano, una ditta operante nel settore degli impianti di aspirazione con sede ad Atessa e una ditta operante nella settore della produzione di stufe e caldaie sempre con sede ad Atessa. Nello specifico le figure ricercate sono: addetti alla vendita, commessi, cassieri, magazzinieri, elettricisti, idraulici e profili metalmeccanici. Per partecipare al recruiting day i disoccupati e i giovani interessati devono inviare il proprio curriculum all'indirizzo: ido.lanciano@regione.abruzzo.it e successivamente presentarsi nella sede del CPI di Lanciano con il curriculum vitae aggiornato.