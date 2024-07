Â«La mediazione alla luce della riforma CartabiaÂ»

L’amministrazione comunale di Rocca San Giovanni organizza un convegno per discutere e analizzare i punti principali della riforma della giustizia della ministra Cartabia.

Il convegno si svolgerà presso la sala convegni Colizzi il 12 Luglio alle ore 15.00 e coinvolgerà anche l’ordine degli avvocati del tribunale di Lanciano e l’ordine dei commercialisti di Lanciano. Si confronteranno punti di vista, opinioni e criticità sugli aspetti della riforma e saranno analizzati anche aspetti fiscali e il ruolo del mediatore svolto dal giudice.

Nuove riforme sono state introdotte sul piano della giustizia e sul piano economico ma poche persone sono in grado di coglierne i vantaggi e le criticità, valutandone gli effetti e la loro efficacia. A tal proposito, l’organizzazione di convegni ed eventi a tema può essere indispensabile per delinearne i vantaggi, gli svantaggi, cosi come anche i rischi, e le opportunità per i cittadini, illustrandoli verso di loro.