Iscot, rinnovate rappresentanze sindacali e dei lavoratori per la sicurezza

Nelle giornate del 5-6 e 8 luglio si sono tenute le elezioni per il rinnovo della RSU e RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) nella ISCOT ITALIA Spa, azienda che opera in appalti nello stabilimento Stellantis di Atessa e nella FCA Plastics.

Il primo grande risultato è esser riusciti a rinnovare la RSU e RLS ormai scaduti da gennaio 2023, il secondo è che la lista USB, che partecipava alle elezioni per la prima volta, ha eletto 1 RSU su 3 e anche l'unico RLS eleggibile in quanto uno dei propri candidati è risultato anche il lavoratore con maggior voti di preferenza.

Per un paio di voti non siamo riusciti ad ottenere la maggioranza ed eleggere un altro componente della RSU che sarà composta dal 1 rappresentante della lista USB e da 2 della lista FAILMS.

Nonostante le fermate produttive della committente Stellantis la maggioranza dei lavoratori si è recata alle urne pur essendo in cassa integrazione, segno evidente dell'importanza che hanno dato alle elezioni.

La ISCOT Italia da anni vive una situazione difficile dovuta ai tagli effettuati da Stellantis ad alcuni appalti, tra questi quelli delle pulizie, e nello scorso novembre aveva anche aperto una procedura di licenziamento collettivo poi ritirato perché aveva ottenuto la riassegnazione da Stellantis di un appalto per altri 3 anni. I problemi sono tanti e i lavoratori soffrono anche il ricorso agli ammortizzatori sociali di solidarietà, che vengono utilizzati ormai da anni, che incidono pesantemente sui salari che sono già tra i più bassi a causa del CCNL Multiservizi che è uno dei contratti al di sotto dei 9 euro di paga oraria.

Il lavoro che attende la neo eletta RSU e il neo eletto RLS è difficile, ma siamo certi che riporteranno alla chiarezza alcune situazioni lavorative.

Il percorso inizierà con un incontro con la dirigenza aziendale in programma a fine mese e con uno stato di agitazione proclamato la scorsa settimana da tutte le OOSS presenti in azienda.

Auguriamo un buon lavoro a tutta la nuova RSU e al neo RLS che rappresenteranno tutti i lavoratori e siamo certi che sapranno coinvolgere anche quei lavoratori iscritti ad altre OOSS che non hanno componenti nella stessa.

Un plauso particolare va a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato per l'USB: i candidati, gli iscritti ed i lavoratori che hanno scelto di sostenere la nostra lista con il loro voto.

USB Lavoro Privato Chieti/Pescara