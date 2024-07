Webinar sulle Strategie Territoriali per i Comuni delle Aree Urbane Funzionali e delle Aree Interne

Il 9 luglio alle ore 10 la Regione Abruzzo terrà un webinar rivolto ai Comuni delle 8 Aree Urbane Funzionali (AUF) e delle 7 Aree Interne dell'Abruzzo. Durante l'incontro, verranno illustrate le opportunità e le modalità di partecipazione ai due Avvisi per l'attuazione delle Strategie Territoriali previste nei Programmi Regionali Abruzzo FESR e FSE+ 2021-2027, approvati dalla Giunta regionale il 25 giugno scorso. In particolare, saranno trattate le modalità di presentazione delle candidature, la modulistica necessaria e le procedure per predisporre gli atti. "Il webinar del 9 luglio rappresenta un'opportunità fondamentale per i Comuni per avviare un nuovo metodo di programmazione degli interventi e delle attività, con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio abruzzese" – ha detto il sottosegretario Daniele D'Amario. "L'Autorità di Gestione dei Fondi FESR FSE+ illustrerà i contenuti e i dettagli degli Avvisi per permettere alle Comunità locali di partecipare agli avvisi e presentare le migliori idee di strategie e illustrerà le modalità di utilizzo delle risorse che verranno presto erogate alle Coalizioni territoriali per la predisposizione delle Strategie".

Il Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 prevede l'attuazione della Priorità V "Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso", attraverso Strategie Territoriali nelle Aree Urbane Funzionali dell'Aquila, Avezzano, Sulmona, Teramo, Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto. Le azioni comprendono la rigenerazione dello spazio urbano, la valorizzazione di ecosistemi ambientali, la promozione e il marketing del territorio urbano, la mobilità sostenibile. L'attuazione della Priorità V è dedicata inoltre alle 7 Aree Interne della programmazione 2021-2027. Gli interventi mirano a promuovere lo sviluppo socioeconomico e ambientale, attraverso la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, il marketing territoriale. I principali ambiti tematici sono gli investimenti nell'economia della cultura e del turismo, la valorizzazione ambientale e delle risorse naturali, il marketing dei territori e il rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza. L'illustrazione degli Avvisi e delle modalità di realizzazione delle Strategie territoriali saranno realizzate con il supporto operativo di Formez PA, l'Associazione in house della PCdM, quale operatore professionale che svolge servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A che supporta la Regione nell'ambito del rafforzamento della capacità amministrativa regionale anche nell'ambito del Progetto Hub delle Competenze. Il Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 destina complessivamente 40,5mln per le Aree Urbane Funzionali e 66,9mln per le Aree Interne, grazie all'utilizzo delle risorse presenti nel FSE+ 2021-2027. Gli interventi sono finalizzati a favorire lo sviluppo integrato e inclusivo delle comunità locali. Per partecipare all'evento, è possibile registrarsi mediante accesso al seguente link: http://eventipa.formez.it/node/454056.