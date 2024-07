Â«Imprenditoria femminile centrale per l'economiaÂ»

"Phenomena è il luogo dove viene riconosciuto il valore e il lavoro a guida femminile nelle aziende grazie alla collaborazione tra la Regione Abruzzo e le Camere di Commercio abruzzesi". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, intervenendo alla cerimonia di apertura, all'Aurum di Pescara, di "Phenomena", la manifestazione organizzata dalla Camera di commercio Chieti Pescara che pone al centro l'imprenditoria femminile.

L'edizione di quest'anno vede la presenza di 52 imprenditrici italiane dei settori moda e food che incontreranno 41 buyer provenienti da tutto il mondo Nel corso della cerimonia, alla quale era presente anche il sottosegretario della Regione Daniele D'Amario, l'assessore Magnacca ha ringraziato il presidente della Camera di Commercio, Gennaro Strever, "per la lungimiranza mostrata nel dar vita a questa manifestazione che accende i riflettori sulle donne che sono riuscite ad affermarsi con le loro idee nell'imprenditoria, nell'arte, nella ricerca scientifica e nella politica".

In questo senso, l'assessore Magnacca a nome della Giunta regionale ha preso l'impegno "a sostenere Phenomena e affiancare la Camera di Commercio affinché questa iniziativa possa essere un modello replicabile anche in altre regioni ed essere esportato anche all'estero. Le imprese al femminile - ha aggiunto l'assessore - sono un valore in un mondo dove le potenzialità delle donne non sono ancora pienamente espresse".



(Ansa Abruzzo)