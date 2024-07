Ventiquattro ore di sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato

È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Fs Italiane. La mobilitazione è prevista dalle 21 di sabato 6 luglio alle 21 di domenica 7 luglio. Lo ha reso noto Ferrovie dello Stato.

Si prevedono dunque disagi per i viaggiatori che avranno bisogno di spostarsi in treno durante il prossimo weekend. Lo sciopero nazionale, infatti, potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity, treni del Regionale di Trenitalia e di Trenitalia Tper. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. Si invitano pertanto tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio.