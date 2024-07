Paolo Talanca, tour di presentazione del libro “Musica e parole”

Il nuovo libro di Paolo Talanca "Musica e parole. Breve storia della canzone d'autore", uscito a maggio per Carocci, è già in ristampa. L'autore montesilvanese lo sta presentando in varie date del tour estivo. Il volume ripercorre l’intera storia della canzone d’autore italiana e dei suoi protagonisti narrando le vicende di singoli artisti e gruppi la cui opera scaturisce da reali necessità personali e collettive e che, anche a contatto con l’industria discografica, sono riusciti a non compromettere la propria poetica musical-letteraria.

Dall’Ottocento a oggi, dalla canzone napoletana alla trap, passando per De André, Guccini, De Gregori, Battiato e tutti gli altri, per ogni epoca le peculiarità dei brani che l’hanno caratterizzata vengono ricostruite sulla base del contesto storico-sociale da cui sono nati stili e poetiche. Particolare attenzione è dedicata alle dinamiche che, nel tempo, fanno sì che la canzone non resti solo un fatto di spettacolo, costume e intrattenimento, ma rappresenti esigenze e capacità artistiche autentiche, a salvaguardia della purezza dell’origine del canto.

LE PROSSIME DATE

3 luglio Rosignano (Li) Festival “Estate con le Balene”

4 luglio Marina di Pisa Il Fortino. Con Igor Santini

5 luglio Santa Margherita Ligure (Ge) Premio Bindi

6 luglio Baldichieri d‘Asti (At) Monferrato on stage

13 luglio Novafeltria (Rn) Maledette malelingue. Festival Ivan Graziani

25 luglio Procida (Na) Fiera del libro. Con Giovanni Block

3 agosto Bordighera (Im) Bordighera d’Autore. Con Chiara Ragnini

10 agosto Vasto (Ch) Giardini Genova Rulli. Con Gianluca Di Febo

22 agosto Torricella Peligna (Ch) Festival John Fante. Con Andrea Mirò

24 agosto Marina Serra (Le) – Celacanto con Massimo Donno

25 agosto Specchia (Le) – “Musica e parole” con Massimo Donno

26 agosto Lecce – Masseria Tagliatelle “Musica e parole” con Massimo Donno

27 agosto Carmiano (Le) “Musica e parole” con Massimo Donno

28 agosto Spongano (Le) “Musica e parole” con Massimo Donno

29 agosto Lecce “Musica e parole” con Massimo Donno

30 agosto San Cesario di Lecce “Musica e parole” con Massimo Donno

4 settembre Roseto (Te) lido Mediterraneo

6 settembre Lerici (Sp) Il salotto del cantautore

14 settembre Roma Festival Jazz&Image terrazza sul Colosseo con Fausto Pellegrini