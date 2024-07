Intelligenza Artificiale a supporto dei Comuni, Abruzzo apripista con 'Open Hub'

Digitalizzare le procedure e sperimentare l'Intelligenza Artificiale a supporto dei Comuni nella fase istruttoria degli atti amministrativi: sono i temi al centro dell'Accordo firmato a Pescara tra Regione Abruzzo, Dipartimento della Funzione Pubblica (Dfp) e Formez Pa nel corso dell'evento "OpenHub: Abruzzo generatore di competenze".

Si tratta del risultato di un anno di lavoro fatto dalla Regione con la collaborazione di Anci, Upi e Uncem su "Hub delle Competenze", progetto pilota chiamato a rafforzare Comuni e amministrazioni nella spesa dei fondi di coesione.

Dall'accordo si parte per arrivare a generare procedimenti amministrativi di avanzamento della spesa in maniera standardizzata e digitale.

"Questo progetto nasce dall'esigenza di migliorare e ottimizzare le competenze nelle istituzioni pubbliche locali, in continuità con il percorso di rinnovamento della PA - ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a Pescara per la firma dell'accordo con il presidente della Regione, Marco Marsilio - L'accordo rafforza le azioni di capacity building, sfruttando le potenzialità della digitalizzazione e dell'Intelligenza artificiale. Una strategia improntata sulla collaborazione interistituzionale. Solo così possiamo realizzare sviluppo e valorizzazione della capacità amministrativa delle nostre amministrazioni".

Complessivamente ammontano a 119 milioni 438 mila euro gli interventi disincagliati a valere sul Psc 2000-2020 dopo il lavoro condotto dal personale di Regione Abruzzo e dall'assistenza tecnica Formez, risorse che tornano nella disponibilità di Comuni e comunità abruzzesi. Sbloccato oltre l'81% dei progetti che presentavano criticità. Al vaglio 3.435 progetti i cui incagli sono stati analizzati e processati dalla task force messa in piedi dalla Regione in affiancamento agli amministratori e ai RUP. Il confronto si è sviluppato in 17 Focus group con 107 sindaci e 276 amministrativi o tecnici.

"La Regione Abruzzo - ha dichiarato Marsilio - guida un'innovazione di metodo che costituisce una palestra per l'attuazione degli interventi della programmazione del ciclo 2021-2027. Non a caso siamo una delle 'Regional Innovation Valleys' individuate dalla Commissione europea. Alla nostra Regione è stato riconosciuto il potenziale di guidare processi di innovazione, entrando in una cerchia ristretta di aree ad alta innovazione in Europa. Ne eravamo consapevoli quando, con 2 milioni di euro di fondi Fsc, decidemmo un anno fa di partire con l'Hub delle competenze".

"L'intesa siglata - ha detto il presidente del Formez, Giovanni Anastasi - conferma che il rapporto tra Formez e Regione Abruzzo è solido e importante. Dopo 'HUB delle Competenze' il passo avanti è l'Intelligenza Artificiale. Ci siamo mossi velocemente, soprattutto nella formazione, ma abbiamo anche altri piani affinché questo strumento sia un'opportunità per le Pubbliche Amministrazioni e la collettività".

(Ansa Abruzzo)