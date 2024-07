Iscot: proclamato stato di agitazione dei lavoratori

Alla Iscot Italia, azienda in appalto nello stabilimento Stellantis di Atessa, la situazione su tanti temi non migliora: i tagli Stellantis degli ultimi anni hanno creato una situazione di difficoltà all'azienda che ricorre alla cassa integrazione di solidarietà da tempo, a novembre 2023 aveva aperto una procedura di licenziamento collettiva, poi ritirata, a causa della precarietà dell'affidamento di uno degli appalti, ad inizio 2024 ha ottenuto la conferma di tale appalto per i prossimi 3 anni e in un incontro tenutosi a maggio, da noi richiesto, ci era stato assicurato che con la certezza dell'affidamento da subito alcune situazioni sarebbero migliorate.

Ad oggi poco o nulla è stato fatto e unitariamente alle altre organizzazioni sindacali abbiamo deciso di proclamare lo stato di agitazione dei lavoratori.

A breve si terranno anche le elezioni RSU/RLS che dovranno riportare una situazione di chiarezza tra i lavoratori che hanno vissuto un periodo difficile e altri ne dovranno affrontare.

Usb lavoro privato Chieti-Pescara