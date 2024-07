Mucillagine, Padovano: “Colpa del gran caldo ma la situazione del mare è ottima”

Il presidente della Sib Abruzzo Riccardo Padovano interviene sulla mucillagine riscontrata nelle ultime ore in mare: “Dai dati forniti dall’Arta – spiega – si evince che il nostro mare è più che mai pulito. È vero che ci sono tratti di mucillagine al largo e anche sotto costa, ma non è una situazione allarmante, anzi è del tutto sotto controllo”, scrive in una nota.

E aggiunge: “Come si può vedere dai dati, la situazione del mare è ottima. Il mare è pulito. Siamo a disposizione dei bagnanti e se negli stabilimenti qualcuno vuole fare una doccia in più può farla senza problemi. Si è verificato con il caldo questo episodio di mucillagine che però è soltanto estetico e non compromette assolutamente lo stato delle nostre acque che, ripeto, è ottimo”, conclude Padovano.