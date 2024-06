Fossacesia, bando per tre nuovi impiegati

Il Comune di Fossacesia sta procedendo alla riorganizzazione degli uffici comunali e in questo ambito ha pubblicato una serie di bandi per posti da ricoprire in alcuni settori. È stata avviata la procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di Funzionario ed E.Q. ex categoria D, da assegnare al Settore II – Area Ragioneria (Finanza e Contabilità). Il bando e i relativi allegati sono stati pubblicati sull'Albo Pretorio del Comune di Fossacesia e sul sito fossacesia.org.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 23:59 del prossimo 27 luglio.

Inoltre, ha fatto richiesta a tutti i Comuni della regione per l'utilizzo di graduatoria, per due posti: da Istruttore Contabile ex Categoria C; per un posto di Istruttore Tecnico, ex Categoria C.