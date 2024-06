Comuni italiani e Finanziaria regionale, intesa per creare nuove opportunitÃ  per i giovani

Cooperare per la realizzazione e lo sviluppo di progetti ed azioni comuni sui temi dello sviluppo territoriale, innovazione e ricerca, transizione ecologica e digitale, imprenditorialità, turismo e cultura connessi alla creazione di opportunità di crescita e integrazione socioeconomica della popolazione giovanile. È su questo terreno di attività che Anci e FiRA SpA – Finanziaria regionale abruzzese, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa firmato oggi, A Roma, dal vicepresidente vicario di Anci Roberto Pella e dal presidente di FiRA Giacomo D'Ignazio.

Tra gli obiettivi della collaborazione figurano da un lato il supporto delle collettività locali attraverso la promozione di progettualità per la crescita e la valorizzazione territoriale e imprenditoriale, in particolare per la promozione dell'imprenditorialità giovanile; dall'altro la diffusione e crescita della cultura imprenditoriale presso la popolazione giovanile anche in ottica di scambio intergenerazionale nei comuni a rischio spopolamento e delle aree interne.

"Anci ha una esperienza significativa di supporto tecnico e formativo ai Comuni rispetto alle progettualità indirizzate alla popolazione giovanile e realizzate in partenariato tra pubblico e privato, un'azione che negli ultimi anni si è sempre più rafforzata sui territori rendendosi efficace grazie anche all'attività di monitoraggio e misurazione dell'impatto svolta dalla nostra Associazione", evidenzia Pella. "Insieme al ministro per i Giovani Andrea Abodi, e al Dipartimento per le politiche giovanili, abbiamo l'obiettivo comune di perseguire e assicurare lo sviluppo di opportunità e processi di crescita socioeconomica e di inclusione delle comunità giovanili locali, con particolare riferimento alle aree più svantaggiate, come le periferie urbane o le aree interne del nostro Paese. Sono convinto che il Protocollo – conclude Pella – rappresenti un tassello fondamentale in questa direzione, nel fare sì che sui territori – non solo abruzzesi – possano innestarsi fattori di attrattività e possano essere generate occasioni di valore a beneficio dell'imprenditoria giovanile locale, grazie al nostro impegno e alla nostra cooperazione."

La firma del protocollo– dichiara il presidente di Fira D'Ignazio – è un altro tassello della strategia di sviluppo socioeconomico che la FiRA, ormai da anni, sta costruendo non solo a livello locale, ma anche su scala nazionale, cooperando in maniera sempre più mirata con altri enti territoriali. Ma il valore aggiunto di questo accordo, è che le azioni di sistema che saranno messe in campo dalla Finanziaria regionale e da ANCI, hanno come destinatario privilegiato la popolazione giovanile, perché le iniziative congiunte che andremo a costruire hanno come focus la creazione di opportunità di crescita e integrazione proprio dei giovani. In questo contesto – conclude D'Ignazio -, il protocollo pone le basi per avviare progetti pilota per il sostegno all'imprenditorialità giovanile, per il rafforzamento delle competenze e delle professionalità dei giovani, ma anche per la valorizzazione economica delle aree interne a rischio spopolamento".

