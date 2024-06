Selezioni Polizia Provinciale, al via le prove fisiche

Si terranno martedì 25 e mercoledì 26 giugno, con inizio alle ore 7.45 allo Stadio comunale “Angelini” di Chieti (viale Abruzzo), le prove fisiche per la selezione rivolta agli idonei dell’elenco della Provincia che si sono candidati per la procedura di assunzione di due istruttori di Polizia Provinciale a tempo indeterminato e parziale al 50%.

Alla prova di efficienza fisica i candidati dovranno presentarsi in abbigliamento sportivo, con un documento in corso di validità e il certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera.

Le prove fisiche consisteranno in una corsa di 1000 metri piani da ultimare in massimo 5 minuti per gli uomini e in massimo 6 minuti per le donne, nel salto in alto di 1 metro per gli uomini e 80 centimetri per le donne con tre tentativi a disposizione e in 7 flessioni per gli uomini e 5 minuti per le donne, continuativamente in massimo 3 minuti.

Gli idonei che supereranno le prove fisiche saranno ammessi alle prove orali che si terranno il 3, 4 e 5 luglio nella sala consiliare della Provincia di Chieti in corso Marrucino 97.

Gli idonei ammessi sono 54 e saranno suddivisi in due gruppi da 27 in ordine alfabetico ma identificati a partire dalle ore 7.45 attraverso il codice di iscrizione al concorso, come riportato nell’avviso di convocazione pubblicato nel sito della Provincia di Chieti al link www.provincia.chieti.it .