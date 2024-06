A Bruxelles la mostra “2009-2024: quindici anni dal sisma in Abruzzo”

"L'obiettivo di questa mostra è condividere con il pubblico il progresso e la resilienza dimostrata dalla nostra regione negli ultimi quindici anni. È un'occasione speciale per commemorare, riflettere e guardare al futuro con speranza. Vogliamo far conoscere al mondo l'impegno e la dedizione delle nostre comunità nella ricostruzione e nella rinascita del territorio. Insomma, una celebrazione della resilienza, del coraggio e della straordinaria capacità di ricostruzione della nostra comunità". Sono le parole del presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio, presente oggi a Bruxelles alla mostra itinerante, fotografica e video sullo stato della ricostruzione nel Comune dell'Aquila e nei Comuni del cratere sismico, organizzata dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con gli Uffici Speciali per la Ricostruzione (Usra e Usrc).

"In questi anni, abbiamo compiuto passi enormi nel ripristinare non solo le strutture fisiche, ma anche il cuore e l'anima delle nostre città. Condividere questo percorso di rinascita con l'Europa è per noi motivo di orgoglio, dimostrando che, nonostante le avversità, siamo riusciti a trasformare la tragedia in una forza propulsiva per il futuro". La mostra, intitolata "2009-2024: quindici anni dal sisma in Abruzzo", pone in risalto le fotografie degli edifici più rappresentativi dal punto di vista storico, artistico, architettonico, culturale e ingegneristico, prima e dopo gli interventi di ricostruzione. L'inaugurazione nella sede istituzionale della Regione Abruzzo a Bruxelles ha visto anche la partecipazione del Direttore generale, Antonio Sorgi, di rappresentanti istituzionali della Ue, di Salvatore Provenzano titolare Usra e di Raffaello Fico titolare Usrc, degli Ambasciatori a Bruxelles, delle associazioni degli abruzzesi in Belgio e della Delegazione Italiana presso il Comitato delle Regioni.

(Ansa Abruzzo)