Esami di maturitÃ  per 3075 studenti in provincia di Chieti

A lavoro Presidenti e Commissari delle 301 Commissioni per l’esame di maturità, in modo da avviare i lavori che porteranno, quest’anno in Abruzzo, 10652 candidati (di cui 10401 interni e 251 esterni), appartenenti a 599 classi suddivise nelle 158 sedi d’esame, a sostenere mercoledì 19 giugno la prima prova scritta, giovedì 20 la seconda prova scritta ed a seguire le prove orali.

Il quadro in provincia di Chieti : saranno complessivamente 3075 i maturandi (2995 interni e 80 esterni) di 169 classi che sosterranno l'esame in 50 sedi del territorio, con un totale di 85 commissioni (numeri più alti per la regione).

Il numero di candidati del 2024, nonostante il trend di forte decrescita della popolazione scolastica in regione, è invece in linea con quello dello scorso anno.

A fornire questi dati è stato il segretario generale regionale della Cisl Scuola Davide Desiati.