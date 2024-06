Mons. Emidio Cipollone eletto nuovo vicepresidente della conferenza dei vescovi di Abruzzo e Molise

Il vescovo di Isernia-Venafro, Camillo Cibotti, è stato eletto come presidente della Conferenza episcopale abruzzese-molisana (Ceam), dopo le dimissioni dall'incarico del cardinale Giuseppe Petrocchi, arrivato a ridosso della conclusione del suo ministero come vescovo ordinario a L'Aquila.

Una scelta volta a consentire la nomina del successore alla guida della Ceam, in vista degli impegni estivi che la conferenza dovrà sostenere per la celebrazione del prossimo Giubileo del 2025.

Nella seduta odierna della Ceam olre a Cibotti sono stati eletti come vice presidente monsignor Emidio Cipollone, arcivescovo di Lanciano-Ortona e come segretario monsignor Antonio D'Angelo, arcivescovo coadiutore di L'Aquila.

(Ansa Abruzzo)