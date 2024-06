Elezioni Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: lo Snals tra i primi in Abruzzo

Il riepilogo dei voti delle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), in Abruzzo, certifica che lo SNALS è la terza sigla regionale per numero di voti. In particolare, a L'Aquila lo Snals si conferma la prima sigla, a Pescara lo Snals è la seconda.

Il segretario regionale, Carlo Frascari, ha commentato il risultato, dichiarando: "Grazie a tutti del lavoro svolto. È stato un risultato lusinghiero, frutto di un'intensa attività di squadra. Un pensiero di gratitudine va anche a tutti gli operatori del mondo della scuola che ci hanno dato fiducia. Un punto di partenza", chiosa, "non certo d'arrivo".