Giornalisti: gli abruzzesi Patrizia Pennella e Antonio Ranalli nell’assemblea dei delegati Inpgi

La giornalista Patrizia Pennella (foto) è stata eletta come rappresentante dell’Abruzzo nell’assemblea nazionale dei delegati Inpgi, l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Aquilana di origine, ma residente ormai da anni a Pescara, Pennella ha ottenuto 212 voti. Le elezioni si sono svolte dal 27 al 31 maggio rigorosamente on line.

“Il Sindacato dei giornalisti abruzzesi esprime soddisfazione per l’elezione di Patrizia Pennella – si legge in una nota firmata dal segretario Ezio Cerasi – un risultato che riconosce l’impegno che ha dedicato ai colleghi, con particolare attenzione a collaboratori e precari e alle fasce più deboli della professione. L’Inpgi è impegnato nella sua più importante fase di trasformazione, dopo il trasferimento ad Inps della gestione principale, e come sindacato siamo convinti dell’importanza di un istituto che sia sempre più vicino alle realtà territoriali, per servizi più puntuali e rapidi e vicini alle esigenze degli iscritti. Non dimentichiamo, ad esempio, il progetto di tutela della salute che offre ai liberi professionisti tre anni di iscrizione alla Casagit con il sostegno di Inpgi, un progetto incrementato proprio negli ultimi mesi”.

Ma non finisce qui. Ci sarà infatti anche il sulmonese Antonio Ranalli nell’assemblea dell’Inpgi. Antonio Ranalli, 45 anni, giornalista e attuale presidente della consulta uffici stampa dell’Associazione Stampa Romana, da tempo vive e lavora a Roma: è stato eletto con 271 preferenze nella circoscrizione Lazio, settimo in graduatoria ed esponente del gruppo Inpgi@Futuro, che ha eletto anche le giornaliste Daniela Novelli (membro del direttivo e della segreteria dell’Associazione Stampa Romana) ed Elena G. Polidori (Giornalista politica QN).