Le lavoratrici e i Lavoratori della Silatech premiano la Fiom

Si sono concluse le elezioni per eleggere le RSU e gli RLS alla Silatech di Gissi. Su 128 Lavoratori aventi diritto hanno votato 111 Lavoratori pari al 86,72%. Una partecipazione al voto significativa, che dimostra che nei posti di lavoro, al contrario di quanto accade nelle elezioni politiche, la democrazia assume un valore assoluto.

Le Lavoratrici e i Lavoratori premiano la FIOM-CGIL con 49 voti su 110 validi, che rappresentano il 44,54% dei voti totali, attestandola come primo sindacato. Questo risultato indica una volontà di cambiamento, ancora più significativa considerando che la prima eletta è una donna. Marzia Serafini, dopo una pausa di tre anni, torna come la più votata sia come RSU che come RLS. Questo voto, caratterizzato da una forte presenza femminile, evidenzia il desiderio di cambiamento e riconosce la competenza e la professionalità dimostrate negli anni da Marzia.

La fiducia che le Lavoratrici e i Lavoratori hanno riposto nella FIOM e nel nostro Quadro Sindacale di fabbrica rafforza l'impegno della nostra organizzazione nella difesa e tutela di tutti i Lavoratori. Il nostro obiettivo è superare le disuguaglianze e migliorare le condizioni di lavoro, agendo con chiarezza e trasparenza.

La FIOM-CGIL accoglie con grande soddisfazione questo risultato, visto che Marzia Serafini è anche la presidente dell'Assemblea Generale della FIOM di Chieti e della FIOM Abruzzo Molise.

La FIOM-CGIL, nel ringraziare tutte le Lavoratrici e tutti i Lavoratori della Silatech che hanno scelto la FIOM, desidera esprimere un particolare riconoscimento ai Candidati FIOM.

La FIOM-CGIL manterrà gli impegni assunti nelle assemblee, dando priorità al coinvolgimento delle Lavoratrici e dei Lavoratori in ogni discussione che si dovrà affrontare in azienda.

Seg. Gen. FIOM CGIL CHIETI Alfredo Fegatelli