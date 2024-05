Punta sulle Centrali territoriali la Asl Lanciano Vasto Chieti

Sono ubicate a Chieti, con il ruolo di hub, a Casoli, a San Salvo e a Lanciano come spoke, con funzioni precise, le Centrali Operative Territoriali (Cot) della Asl Lanciano Vasto Chieti: lavorano su presa in carico, dimissioni e trasferimento dei pazienti che hanno superato la fase acuta, ma non possono tornare al proprio domicilio perché hanno bisogno ancora di assistenza, anche se differente per tipologia o grado di intensità, integrando l'assistenza sanitaria con quella sociale.

E si interfacciano con i vari servizi e professionisti della salute ovvero Case e Ospedali di Comunità, Unità di Continuità Assistenziale, Cure Domiciliari Integrate, Rsa, residenze e centri diurni, ospedali, strutture di riabilitazione, medici di medicina generale e pediatri, oltre che con i servizi sociali dei Comuni.

Possono chiedere l'intervento della COT i reparti ospedalieri, i medici e i pediatri di famiglia, i medici della continuità assistenziale, gli operatori dei servizi distrettuali e delle strutture residenziali e cure intermedie, oltre ai servizi sociali dei Comuni.

Fra le principali funzioni, la mappatura dei servizi presenti sul territorio tramite piattaforma web della Regione Abruzzo, che rende visibili i posti letto delle strutture ospedaliere e territoriali, residenziali e semiresidenziali, il tracciamento delle transizioni tra diversi setting, il monitoraggio dei tempi di attivazione dei servizi e delle eventuali liste di attesa per l'accesso alle strutture e la verifica della reale presa in carico della persona; integrazione con i servizi di cure domiciliari distrettuali . "Crediamo molto nella potenzialità di questa struttura - sottolinea il direttore generale della Asl Thomas Schael - che davvero punta a migliorare l'esperienza individuale di cura, perché non lascia sole le persone nel momento in cui sono dimesse dall'ospedale. Per ciascuno la Cot trova una soluzione che risponda al bisogno espresso, sanitario o anche sociale, assicurando continuità e appropriatezza dell'assistenza.

Insomma, garantisce il posto giusto e solleva il singolo o la famiglia dall'affannosa ricerca della struttura nella quale proseguire il percorso di cura".

(Ansa Abruzzo)