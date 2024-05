Mercoledì 29 maggio a Lanciano presso la Sala B. Lanci, h 17,30, si terrà l’incontro E dopo il reato? Scuola, città e carcere: una comunità rieducante. Modera l’incontro Antonella La Morgia, di Voci di dentro.

L’incontro, con il Patrocinio del Comune di Lanciano fa parte del programma del Mese della Cultura.

Sarà presentato al pubblico il percorso del Progetto Civis, un laboratorio di riflessione e scrittura legalità e cittadinanza svolto da Voci di dentro nella casa circondariale di Lanciano.

Il Progetto Civis, avviato nel 2023 ha come scopo alimentare una diversa cultura, in cui il carcere non è lontano e sconosciuto, ma è visto come parte integrante della vita sociale, a partire dalla scuola, fino alla cittadinanza, creando un ponte con la città in un cammino che, abbattuti i pregiudizi, lavora per una piena riabilitazione futura di chi sconta la pena detentiva, perché ognuno ha diritto ad una seconda possibilità.

Momento importante dell’incontro sarà la presenza di un testimone speciale di legalità: Pinuccio Fazio, padre di Michele Fazio vittima innocente di mafia.

Pinuccio Fazio da anni gira scuole, comunità e incontra studenti e cittadini per far vivere la storia di suo figlio Michele, “un bravo ragazzo” ucciso per sbaglio nel corso di un regolamento di conti tra bande rivalia Bari. Da questa tragica vicenda è iniziata però anche una battaglia per cambiare il volto di una città, contro l’omertà e il silenzio. Quella di Pinuccio è anche una storia di riparazione e perdono: i genitori di Michele hanno incontratoil colpevole, uno degli assassini. Un perdono che non ha annullato il dolore di quel reato, ma ha potuto segnare una strada di bene anche per chi lo aveva commesso, cominciando una nuova vita nella legalità.

La testimonianza di Pinuccio Fazio è esempio di coraggio, resistenza e lotta contro la cultura di mafia, affinché i giovani non scelgano di sporcarsi con il sangue e con le tante, vecchie e nuove, attività illecite della criminalità, ma siano futuro per costruire quella società sana che è l’unica via per isolare e colpire il potere mafioso.

Voci di dentro è attiva a Chieti, Pescara e Lanciano come Associazione di volontariato in carcere. Ospita affidati in esecuzione esterna. Opera con progetti di supporto agli ex detenuti e in generale versopersone in stato di disagio, promuovendo interventi di solidarietà e inclusione sociale. Tra questi è in corso il Progetto Chiavi di svolta, finanziato dalla Regione Abruzzo. Voci di dentro è anche una rivista periodica pubblicata da anni dall’Associazione sui temi di giustizia, società, carcere e diritti.